https://ria.ru/20251005/pitstsa-2046536169.html
Хегсет поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в Пентагон
Хегсет поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в Пентагон - РИА Новости, 05.10.2025
Хегсет поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в Пентагон
Глава министерства войны США Пит Хегсет поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в ведомство в период кризисов, заявив, что это он обеспечивает... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T20:51:00+03:00
2025-10-05T20:51:00+03:00
2025-10-05T20:51:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
https://ria.ru/20250218/shef-1999958681.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет поддержал популярный мем о росте заказов пиццы в Пентагон
Хегсет заявил, что заказывает много пиццы в Пентагон, чтобы всех запутать