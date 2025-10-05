Ким Чен Ын принял участие в открытии выставки вооружений в Пхеньяне

СЕУЛ, 5 окт - РИА Новости. Выставка вооружений "Развитие дела обороны государства – 2025", приуроченная к 80-летию основания Трудовой партии Кореи, открылась в Пхеньяне с участием лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( Выставка вооружений "Развитие дела обороны государства – 2025", приуроченная к 80-летию основания Трудовой партии Кореи, открылась в Пхеньяне с участием лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Как отмечает агентство, выставка демонстрирует "облик стремительного развития" оборонной мощи страны, достигнутого благодаря "выдающемуся руководству и решимости" центрального комитета партии.

В церемонии открытия принял участие генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын , который произнёс программную речь. Он подчеркнул, что экспозиция отражает новейшие результаты модернизации вооружённых сил, в центре которых находятся ядерные силы сдерживания, и заявил, что партия неизменно придаёт приоритетное значение развитию самостоятельной оборонной промышленности.

"В кратчайшие сроки - не более чем за один год - мы достигли значительных успехов, и сегодняшняя выставка является прекрасным воспеванием 80-летней истории нашей партии", - заявил северокорейский лидер, его слова приводит ЦТАК.

Отмечается, что выставка, организованная в честь наступающего 10 октября юбилея Трудовой партии КНДР, демонстрирует сверхсовременные виды вооружений, разработанные северокорейскими специалистами - от ракетных систем до новейших образцов техники с элементами искусственного интеллекта.