05.10.2025
05:53 05.10.2025
Ким Чен Ын принял участие в открытии выставки вооружений в Пхеньяне
Ким Чен Ын принял участие в открытии выставки вооружений в Пхеньяне - РИА Новости, 05.10.2025
Ким Чен Ын принял участие в открытии выставки вооружений в Пхеньяне
Выставка вооружений "Развитие дела обороны государства – 2025", приуроченная к 80-летию основания Трудовой партии Кореи, открылась в Пхеньяне с участием лидера... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
ким чен ын
2025
Ким Чен Ын принял участие в открытии выставки вооружений в Пхеньяне

Ким Чен Ын посетил выставку вооружений к 80-летию Трудовой партии Кореи

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : ЦТАК
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 5 окт - РИА Новости. Выставка вооружений "Развитие дела обороны государства – 2025", приуроченная к 80-летию основания Трудовой партии Кореи, открылась в Пхеньяне с участием лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как отмечает агентство, выставка демонстрирует "облик стремительного развития" оборонной мощи страны, достигнутого благодаря "выдающемуся руководству и решимости" центрального комитета партии.
В церемонии открытия принял участие генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, который произнёс программную речь. Он подчеркнул, что экспозиция отражает новейшие результаты модернизации вооружённых сил, в центре которых находятся ядерные силы сдерживания, и заявил, что партия неизменно придаёт приоритетное значение развитию самостоятельной оборонной промышленности.
"В кратчайшие сроки - не более чем за один год - мы достигли значительных успехов, и сегодняшняя выставка является прекрасным воспеванием 80-летней истории нашей партии", - заявил северокорейский лидер, его слова приводит ЦТАК.
Отмечается, что выставка, организованная в честь наступающего 10 октября юбилея Трудовой партии КНДР, демонстрирует сверхсовременные виды вооружений, разработанные северокорейскими специалистами - от ракетных систем до новейших образцов техники с элементами искусственного интеллекта.
По данным ЦТАК, она "вселяет гордость" за оборонную промышленность КНДР и уверенность в "дальнейших победах" страны на пути строительства могучего социалистического государства.
