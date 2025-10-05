Рейтинг@Mail.ru
13:16 05.10.2025 (обновлено: 15:12 05.10.2025)
На Западе заявили о возможном "Перл-Харборе" в Европе из-за России
На Западе заявили о возможном "Перл-Харборе" в Европе из-за России
В Европе может наступить "Перл-Харбор" из-за якобы российских провокаций, заявил экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью газете The Telegraph. РИА Новости, 05.10.2025
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Европе может наступить "Перл-Харбор" из-за якобы российских провокаций, заявил экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью газете The Telegraph.
"Если это так продолжится, то мы должны ожидать "Перл-Харбор" для Европы, когда эскалацию будет невозможно игнорировать, что пробудит Запад", — утверждает он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Войска японской армии осуществили воздушную атаку на базу ВМС США на Гавайях Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Погибли более двух тысяч американских военных, еще более тысячи получили ранения, были уничтожены или получили серьезные повреждения более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов. Сражение, считающееся самым трагическим событием на территории США после террористической атаки 11 сентября 2001-го, привело к фактическому началу участия США во Второй мировой войне.
