На Западе заявили о возможном "Перл-Харборе" в Европе из-за России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Европе может наступить "Перл-Харбор" из-за якобы российских провокаций, заявил экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью газете The Telegraph.
«
"Если это так продолжится, то мы должны ожидать "Перл-Харбор" для Европы, когда эскалацию будет невозможно игнорировать, что пробудит Запад", — утверждает он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Войска японской армии осуществили воздушную атаку на базу ВМС США на Гавайях Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Погибли более двух тысяч американских военных, еще более тысячи получили ранения, были уничтожены или получили серьезные повреждения более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов. Сражение, считающееся самым трагическим событием на территории США после террористической атаки 11 сентября 2001-го, привело к фактическому началу участия США во Второй мировой войне.