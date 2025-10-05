МИД Ирана допустил продолжение переговоров по мирному атому

ТЕГЕРАН, 5 окт - РИА Новости. Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Сейчас же при наличии доброй воли сторон и с учётом взаимных интересов существует возможность для продолжения переговоров, но последние шаги в Совбезе ООН затруднили переговорный процесс", - указал глава МИД Ирана.