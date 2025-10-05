Рейтинг@Mail.ru
11:55 05.10.2025 (обновлено: 12:11 05.10.2025)
МИД Ирана допустил продолжение переговоров по мирному атому
Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится, РИА Новости, 05.10.2025
ТЕГЕРАН, 5 окт - РИА Новости. Переговоры Тегерана и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по ядерной тематике могут быть продолжены, однако роль "евротройки" в них снизится, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"(Путь - ред.) дипломатии будет неизменно продолжен, однако порядок (проведения переговоров - ред.) и их участники в условиях сегодняшнего дня поменялись. Определенно, роль европейских стран в процессе будущих переговоров будет менее яркой и (весомость - ред.) предлога, (выдвигаемого ими для проведения - ред.) переговоров снизилась", - приводит слова министра его официальный Telegram-канал.
По его словам, Каирское соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключённое в сентябре и вырабатывавшее рамки взаимодействия агентства и Ирана с учётом ударов по иранским ядерным объектам, более недостаточно после решения "евротройки" восстановить международные санкции, Тегеран планирует принять новые решения по этому вопросу.
"Сейчас же при наличии доброй воли сторон и с учётом взаимных интересов существует возможность для продолжения переговоров, но последние шаги в Совбезе ООН затруднили переговорный процесс", - указал глава МИД Ирана.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана вступил в силу
2 октября, 10:00
 
В миреИранАббас АракчиМИД ИранаМАГАТЭТегеран (город)ВеликобританияГерманияООНСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
