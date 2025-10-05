https://ria.ru/20251005/penza-2046544900.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 05.10.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T22:51:00+03:00
2025-10-05T22:51:00+03:00
2025-10-05T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_0:77:3283:1924_1920x0_80_0_0_439f8006b58d1af397b0a060e121340e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_308:0:2975:2000_1920x0_80_0_0_a2260b65db443f527d3b9fbd77ff4267.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Украина, Вооруженные силы Украины
В Пензенской области ввели план "Ковер"
Мельниченко: в нескольких районах Пензенской области ввели план «Ковер»