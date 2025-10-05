Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/penza-2046544900.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 05.10.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T22:51:00+03:00
2025-10-05T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_0:77:3283:1924_1920x0_80_0_0_439f8006b58d1af397b0a060e121340e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21416/24/214162418_308:0:2975:2000_1920x0_80_0_0_a2260b65db443f527d3b9fbd77ff4267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пензенская область, олег мельниченко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Украина, Вооруженные силы Украины
В Пензенской области ввели план "Ковер"

Мельниченко: в нескольких районах Пензенской области ввели план «Ковер»

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГород Пенза
Город Пенза - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Город Пенза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. План "Ковер" ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В воскресенье Мельниченко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности.
«

"Над рядом районов (Пензенской - ред.) области введен план "Ковер", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПензенская областьОлег МельниченкоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала