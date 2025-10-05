https://ria.ru/20251005/pensiya-2046440803.html
Пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году
Пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году - РИА Новости, 05.10.2025
Пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году
Стоимость одного пенсионного коэффициента в России может увеличиться до 168,57 рублей в 2027 году, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2025
Пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Стоимость одного пенсионного коэффициента в России может увеличиться до 168,57 рублей в 2027 году, выяснило РИА Новости.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, размер одного пенсионного коэффициента по планам правительства будет проиндексирован дважды за 2027 год. Первое увеличение пройдет 1 февраля до 163,03 рублей, а второе - с 1 апреля до 168,57 рублей. В 2028 году коэффициент может вырасти до 181,97 рублей.
Правительство России
внесло проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму
