Пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Стоимость одного пенсионного коэффициента в России может увеличиться до 168,57 рублей в 2027 году, выяснило РИА Новости.

Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, размер одного пенсионного коэффициента по планам правительства будет проиндексирован дважды за 2027 год. Первое увеличение пройдет 1 февраля до 163,03 рублей, а второе - с 1 апреля до 168,57 рублей. В 2028 году коэффициент может вырасти до 181,97 рублей.