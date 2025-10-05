Рейтинг@Mail.ru
"Открыто нападает". На Западе испугались ответа России на выходку Британии - РИА Новости, 05.10.2025
10:19 05.10.2025 (обновлено: 14:44 05.10.2025)
"Открыто нападает". На Западе испугались ответа России на выходку Британии
"Открыто нападает". На Западе испугались ответа России на выходку Британии
Великобритания открыто атакует Россию, помогая Украине наносить дальнобойные удары, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 05.10.2025
"Открыто нападает". На Западе испугались ответа России на выходку Британии

Профессор Дизен заявил о прямом нападении Великобритании на Россию

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Великобритания открыто атакует Россию, помогая Украине наносить дальнобойные удары, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Британия теперь открыто нападает на Россию. Когда-нибудь Москва на это ответит и не будет никакого контроля эскалации. Очевидно одно — Лондон будет кричать о ничем не спровоцированной агрессии", — указал он.

Газета Financial Times в пятницу сообщила, что пока США подталкивают союзников по НАТО расширить обмен разведданными с Киевом, Лондон уже помогает ему бить вглубь территории России.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину с визитом, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве России в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что агрессия со стороны Запада — не новый вызов для Москвы. Он уточнил, что с Россией в рамках конфликта на Украине воюют многие страны НАТО. Российская армия быстро адаптировалась к таким условиям и на сегодняшний день является самой боеспособной в мире, подчеркнул он.
