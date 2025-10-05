"Открыто нападает". На Западе испугались ответа России на выходку Британии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Великобритания открыто атакует Россию, помогая Украине наносить дальнобойные удары, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«
"Британия теперь открыто нападает на Россию. Когда-нибудь Москва на это ответит и не будет никакого контроля эскалации. Очевидно одно — Лондон будет кричать о ничем не спровоцированной агрессии", — указал он.
Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину с визитом, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве России в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что агрессия со стороны Запада — не новый вызов для Москвы. Он уточнил, что с Россией в рамках конфликта на Украине воюют многие страны НАТО. Российская армия быстро адаптировалась к таким условиям и на сегодняшний день является самой боеспособной в мире, подчеркнул он.