Учителя-ветераны СВО рассказали о своей работе в российских школах

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В России 5 октября традиционно отмечается День учителя. Среди школьных педагогов уже появились те, кто принимал участие в специальной военной операции. О том, как боевой опыт учителей влияет на учеников и образовательные процессы в целом - в материале РИА Новости.

"Вернулся я в марте 2024 года", - так начал свой рассказ Даниил Архиреев, который работает специалистом по антитеррористической защищенности в одной из тюменских школ. В августе 2023 года он добровольно ушел на фронт и стал разведчиком.

"Человек, который в ответственный для страны момент принимает решение взять в руки оружие и отстаивать интересы России - на детях это оставляет определенный отпечаток, они делают выводы о нашей реальности", - пояснил Архиреев. После возращения из зоны боевых действий ему дали возможность организовать в школе детский тир согласно всем нормативам, которые присутствуют в программе предмета "Основы безопасности и защиты Родины".

"Могу рассказывать детям о своей службе, немного вернуть их в реальность, потому что многие из них играют в компьютерные игры и у них абстрактное понятие, что такое боевые действия", - сказал Архиреев. Он добавил, что опыт участников спецоперации - "это живая история, а не абстрактные понятия про патриотизм".

Такой же позиции придерживается кемеровский учитель физкультуры Антон Чувашов. В 2022 году он добровольно ушел на фронт как только объявили мобилизацию.

Профессия, по словам Чувашова, ему часто помогала. "Так как я учитель физкультуры, я постоянно себя поддерживаю в отличном физическом состоянии, то есть это умение передвигаться быстро, умение думать и соображать наперед, рассчитывать все ходы и действия", - отметил он.

Бойца на протяжении всей службы поддерживали ученики и школьные коллеги. "И я про них тоже не забывал. Принимал участие в Дне флага Российской Федерации в Запорожской области", снимал видеоролик, махал флагом, передавая привет своим ученикам", - рассказал Чувашов.

Учитель физкультуры вышел на работу в школу спустя 1,5 месяца после возращения из зоны боевых действий. Кроме того, Чувашов получил статус лектора Российского общества "Знание ".

"Постоянно сейчас участвую в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание детей... Провожу лекции не только в школах, но и в вузах на тему воссоединения новых регионов с Россией. Идут разговоры по душам", - пояснил участник спецоперации.

В школе Чувашову дали возможность организовать музей СВО, где теперь хранятся его личные боевые вещи, FPV-дроны, осколки от боеприпасов и флаги.

Представители Минпросвещения РФ неоднократно заявляли, что ветераны спецоперации - это незаменимые люди, которые могли бы привлекаться к проведению воспитательной и военно-патриотической работы, в том числе - к преподаванию "Основ безопасности и защиты Родины".