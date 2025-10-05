Рейтинг@Mail.ru
Восьмерка ОПЕК+ назначила дату следующей встречи
14:20 05.10.2025 (обновлено: 14:23 05.10.2025)
Восьмерка ОПЕК+ назначила дату следующей встречи
Восьмерка ОПЕК+ назначила дату следующей встречи

Следующая встреча восьмерки добровольцев ОПЕК+ состоится 2 ноября

Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 2 ноября, говорится в коммюнике организации.
«

"Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 2 ноября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.

