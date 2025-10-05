https://ria.ru/20251005/opek-2046491135.html
Восьмерка ОПЕК+ назначила дату следующей встречи
Восьмерка ОПЕК+ назначила дату следующей встречи - РИА Новости, 05.10.2025
Восьмерка ОПЕК+ назначила дату следующей встречи
Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ,... РИА Новости, 05.10.2025
Восьмерка ОПЕК+ назначила дату следующей встречи
Следующая встреча восьмерки добровольцев ОПЕК+ состоится 2 ноября