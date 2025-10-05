https://ria.ru/20251005/opasnost-2046500989.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.10.2025
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T15:51:00+03:00
2025-10-05T15:51:00+03:00
2025-10-05T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вячеслав гладков
белгородская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a021902c5dfb7d5c1449a79d5665e7c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012126_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3a13a81c2bbd6d4662876a93045cb66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вячеслав гладков, белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность