В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T22:55:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
саратов
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
