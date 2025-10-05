https://ria.ru/20251005/obstrel-2046502360.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал замглавы поселения
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал замглавы поселения
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал замглавы поселения
Заместитель главы поселения Мокрая Орловка Белгородской области ранен после минометного обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.10.2025
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Заместитель главы поселения Мокрая Орловка Белгородской области ранен после минометного обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате минометного обстрела ранен заместитель главы поселения Игорь Иванович Кушнарев", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что в тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили Кушнарева в Грайворонскую ЦРБ, сейчас наши медики оказывают раненому всю необходимую помощь.
"Игорь Иванович недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа - пришел работать вместе с новым главой Дмитрием Александровичем Панковым. Вся команда работает героически, помогая жителям справляться с трудностями. От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения!" - добавил губернатор.