В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал замглавы поселения

Он отметил, что в тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили Кушнарева в Грайворонскую ЦРБ, сейчас наши медики оказывают раненому всю необходимую помощь.

"Игорь Иванович недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа - пришел работать вместе с новым главой Дмитрием Александровичем Панковым. Вся команда работает героически, помогая жителям справляться с трудностями. От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения!" - добавил губернатор.