В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "шел один самолет, совершавший рейс в Нижний Новгород.