https://ria.ru/20251005/novgorod-2046454781.html
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 05.10.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняты, сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T08:05:00+03:00
2025-10-05T08:05:00+03:00
2025-10-05T08:06:00+03:00
нижний новгород
тамбов
ярославль
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
https://ria.ru/20251005/bespilotniki-2046452491.html
нижний новгород
тамбов
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, тамбов, ярославль, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , безопасность
Нижний Новгород, Тамбов, Ярославль, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна , Безопасность
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
Аэропорты Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля вернулись к штатной работе