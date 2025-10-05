В метро Нью-Йорка две девочки-зацепера

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Две девочки погибли в метро Нью-Йорка, попытавшись проехаться на крыше вагона, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.
"Две девочки были найдены мертвыми на крыше поезда метро Нью-Йорка", - говорится в сообщении.
В Москве врачи спасли жизнь зацеперу после удара током
10 апреля, 16:33
По информации NBC, возраст погибших пока не раскрывается.
Местные власти в этой связи призвали молодых людей не заниматься зацепингом, напомнив о его опасности для жизни.
В общей сложности, по данным телеканала, в Нью-Йорке в результате зацепинга погибли 18 человек в 2023-2024 годах.
В Петербурге задержали подростка - зацепера, прибывшего на "Сапсане"
16 апреля 2024, 12:49