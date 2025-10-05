Рейтинг@Mail.ru
02:38 05.10.2025
В метро Нью-Йорка две девочки-зацепера
Две девочки погибли в метро Нью-Йорка, попытавшись проехаться на крыше вагона, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.
в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Две девочки погибли в метро Нью-Йорка, попытавшись проехаться на крыше вагона

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПолиция на станции метро в Нью-Йорке
Полиция на станции метро в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Полиция на станции метро в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Две девочки погибли в метро Нью-Йорка, попытавшись проехаться на крыше вагона, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.
"Две девочки были найдены мертвыми на крыше поезда метро Нью-Йорка", - говорится в сообщении.
По информации NBC, возраст погибших пока не раскрывается.
Местные власти в этой связи призвали молодых людей не заниматься зацепингом, напомнив о его опасности для жизни.
В общей сложности, по данным телеканала, в Нью-Йорке в результате зацепинга погибли 18 человек в 2023-2024 годах.
