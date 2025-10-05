https://ria.ru/20251005/nato-2046454339.html
"Армия не способна": в США высказались о противостоянии с Россией
"Армия не способна": в США высказались о противостоянии с Россией - РИА Новости, 05.10.2025
"Армия не способна": в США высказались о противостоянии с Россией
НАТО в нынешнем состоянии не способна противостоять российской армии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. РИА Новости, 05.10.2025
"Армия не способна": в США высказались о противостоянии с Россией
Аналитик Джонсон: сегодня НАТО не способна противостоять армии России