07:55 05.10.2025
НАТО в нынешнем состоянии не способна противостоять российской армии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. НАТО в нынешнем состоянии не способна противостоять российской армии, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Кого мы обманываем? Мы думаем, что можем победить Россию, тогда как армия НАТО не способна противостоять российской. <…> Это уродливое лоскутное одеяло, чьи куски совместимы только в теории", — сказал он.
Эксперт добавил, что не стоит заблуждаться, полагая, что сегодня существует военная машина НАТО образца 1982 года. На самом деле этой "машины", по словам Джонсона, больше не существует, а есть лишь надежда европейских членов альянса на поддержку в лице США.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
