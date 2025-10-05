МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации

ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Любые запланированные демонстрации и собрания будут рассматриваться как продолжение субботних попыток по свержению власти и будет сопровождаться строгим реагированием, сказано в заявлении МВД Грузии.

"Любое собрание, проводимое сегодня и в течение следующих нескольких дней, будет продолжением вчерашних усилий и будет сопровождаться принятием соответствующих мер для того, чтобы не ставить под угрозу общественный порядок и безопасность", - отмечено в заявлении.