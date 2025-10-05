Рейтинг@Mail.ru
МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/mvd-2046492223.html
МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации
МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации - РИА Новости, 05.10.2025
МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации
Любые запланированные демонстрации и собрания будут рассматриваться как продолжение субботних попыток по свержению власти и будет сопровождаться строгим... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T14:34:00+03:00
2025-10-05T14:34:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046466416_0:0:2178:1226_1920x0_80_0_0_74ecdd372aedf1df72872404effeb411.jpg
https://ria.ru/20251005/gruziya-2046484901.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046466416_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_c5aca416d127b425830bcadfcb5be287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации

МВД Грузии: любые демонстрации будут рассматриваться как попытки госпереворота

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБеспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Любые запланированные демонстрации и собрания будут рассматриваться как продолжение субботних попыток по свержению власти и будет сопровождаться строгим реагированием, сказано в заявлении МВД Грузии.
"Любое собрание, проводимое сегодня и в течение следующих нескольких дней, будет продолжением вчерашних усилий и будет сопровождаться принятием соответствующих мер для того, чтобы не ставить под угрозу общественный порядок и безопасность", - отмечено в заявлении.
Накануне МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту.
Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Президент Грузии заявил, что участниками беспорядков управляли извне
13:09
 
В миреГрузияТбилиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала