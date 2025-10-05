https://ria.ru/20251005/mvd-2046492223.html
МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации
МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации
МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации
Любые запланированные демонстрации и собрания будут рассматриваться как продолжение субботних попыток по свержению власти и будет сопровождаться строгим...
2025-10-05T14:34:00+03:00
2025-10-05T14:34:00+03:00
2025-10-05T14:34:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
грузия
тбилиси
в мире, грузия, тбилиси
МВД Грузии предупредило о суровом ответе на любые демонстрации
МВД Грузии: любые демонстрации будут рассматриваться как попытки госпереворота
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Любые запланированные демонстрации и собрания будут рассматриваться как продолжение субботних попыток по свержению власти и будет сопровождаться строгим реагированием, сказано в заявлении МВД Грузии.
"Любое собрание, проводимое сегодня и в течение следующих нескольких дней, будет продолжением вчерашних усилий и будет сопровождаться принятием соответствующих мер для того, чтобы не ставить под угрозу общественный порядок и безопасность", - отмечено в заявлении.
Накануне МВД Грузии
возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси
, в том числе о призывах к госперевороту.