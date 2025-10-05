МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве, гостям показали кино "Пушкара", передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония открытия прошла в воскресенье в "Москино Космос". Гостям показали фильм "Пушкара", снятый по мотивам романа "Надабинду".
Посол Индии в России Винай Кумар рассказал, что в этом году географию и тематику фестиваля решили расширить, представив различные эпохи, стили, жанры и языки. На торжественной церемонии он добавил, что Индия и Россия - две крупные цивилизации с общими чертами традиционных культур. По его словам, несмотря на конкуренцию в сфере кинопроизводства, страны сотрудничают друг с другом в этой сфере многие десятилетия.
В мероприятии приняли участие представители министерства культуры России, сотрудники посольства Индии в Москве, известные индийские режиссеры Судхир Мишра и Нила Мадхаб Панда, индийская диаспора в Москве и неравнодушные к культуре Индии россияне.
Фестиваль продлится до 15 октября включительно. Например, 6 октября в Москве пройдет показ фильма "Исчезнувшая луна", 8 октября в Казани - "Подснежник", 13 октября в Якутске - "Пушкара", а 15 октября во Владивостоке - "Исчезнувшая луна".
