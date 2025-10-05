Рейтинг@Mail.ru
Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:32 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/moskva-2046520602.html
Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве
Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве - РИА Новости, 05.10.2025
Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве
Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве, гостям показали кино "Пушкара", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T18:32:00+03:00
2025-10-05T18:32:00+03:00
культура
индия
россия
москва
судхир мишра
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046520443_0:21:3091:1760_1920x0_80_0_0_5765dd26db01656bd9239c313a862e9c.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2046036983.html
индия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046520443_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7ab6072242568b554453525ea59befb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, москва, судхир мишра, в мире
Культура, Индия, Россия, Москва, Судхир Мишра, В мире
Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве

В Москве стартовал второй фестиваль индийского кино

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале индийского кино
Посетители на фестивале индийского кино - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Посетители на фестивале индийского кино. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Второй фестиваль индийского кино стартовал в Москве, гостям показали кино "Пушкара", передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония открытия прошла в воскресенье в "Москино Космос". Гостям показали фильм "Пушкара", снятый по мотивам романа "Надабинду".
Посол Индии в России Винай Кумар рассказал, что в этом году географию и тематику фестиваля решили расширить, представив различные эпохи, стили, жанры и языки. На торжественной церемонии он добавил, что Индия и Россия - две крупные цивилизации с общими чертами традиционных культур. По его словам, несмотря на конкуренцию в сфере кинопроизводства, страны сотрудничают друг с другом в этой сфере многие десятилетия.
В мероприятии приняли участие представители министерства культуры России, сотрудники посольства Индии в Москве, известные индийские режиссеры Судхир Мишра и Нила Мадхаб Панда, индийская диаспора в Москве и неравнодушные к культуре Индии россияне.
Фестиваль продлится до 15 октября включительно. Например, 6 октября в Москве пройдет показ фильма "Исчезнувшая луна", 8 октября в Казани - "Подснежник", 13 октября в Якутске - "Пушкара", а 15 октября во Владивостоке - "Исчезнувшая луна".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал Россию страной, где постоянно крутят индийское кино
2 октября, 21:50
 
КультураИндияРоссияМоскваСудхир МишраВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала