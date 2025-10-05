https://ria.ru/20251005/moskva-2046475523.html
Пожар на складе на юго-востоке Москвы потушили
Пожар на складе на юго-востоке Москвы ликвидирован на площади 700 квадратных метров, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T11:08:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
