Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль - РИА Новости, 05.10.2025
07:03 05.10.2025
Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль
Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль - РИА Новости, 05.10.2025
Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль
Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль - под видом сотрудников банков или Социального фонда России они говорят получателям соцвыплат о... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T07:03:00+03:00
2025-10-05T07:03:00+03:00
россия
2025
общество, россия, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль

Мошенники стали пользоваться предлогом активировать кошелек цифрового рубля

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль - под видом сотрудников банков или Социального фонда России они говорят получателям соцвыплат о необходимости "активировать кошелек цифрового рубля" и "перевести выплаты в новую форму", а потом воруют банковские данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенничество с цифровым рублем на фоне его внедрения. Описание схемы: злоумышленники под видом сотрудников банков или Социального фонда России сообщают получателям выплат о необходимости "активировать" кошелек цифрового рубля, "перевести" выплаты в новую форму или "подтвердить данные". Целью является похищение реквизитов доступа к банковским приложениям", - говорится в сообщении.
Актуальность схемы эксперты "Мошеловки" поясняют тем, что с 1 октября начинается этап практического внедрения цифрового рубля для перечисления социальных выплат. Неосведомленность среди граждан о специфике нового инструмента создает благодатную почву для манипуляций, отмечают эксперты.
В "Мошеловке" напомнили, что для получения выплаты в цифровых рублях не требуются дополнительные действия от гражданина. Рекомендуется не сообщать коды из смс, PIN-коды и пароли, так как официальные службы эту информацию не запрашивают.
"Актуальную информацию о цифровом рубле публикует только Банк России на своем официальном сайте и в своих аккаунтах", - подытожили там.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
