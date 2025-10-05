Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, осужденным за доведение подростка до суицида, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Последний приговор был обжалован как обвинением, считающим его слишком мягким, так и обвиняемыми, настаивающими на незаконности решения ввиду допущенных судом нарушений, указано в материалах.

По данным СМИ, мальчик по программе похудения своей мачехи Воропаевой сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года. Родная мать подростка умерла за несколько лет до его самоубийства.