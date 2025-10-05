Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/mosgorsud-2046442462.html
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида - РИА Новости, 05.10.2025
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида
Мосгорсуд признал законным приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, осужденным за доведение подростка до суицида, говорится в судебных материалах, имеющихся РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T03:26:00+03:00
2025-10-05T03:26:00+03:00
происшествия
москва
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996289372_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_65c183b7a14a5e1563ff3d8dc0629aa7.jpg
https://ria.ru/20250626/srok-2025533422.html
https://ria.ru/20250212/jugra-1998766013.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996289372_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_d394852d27a0a878f59b1a3ccde8bc68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида

Суд не нашел нарушений в приговоре Воропаевым за доведение подростка до суицида

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАндрей и Ирина Воропаевы в суде
Андрей и Ирина Воропаевы в суде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Андрей и Ирина Воропаевы в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, осужденным за доведение подростка до суицида, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Троицкий суд Москвы в январе приговорил Ирину Воропаеву, мачеху подростка, к 4,5 годам колонии, ее супруг, родной отец погибшего, получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам "а", "г" ч. 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Это было второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу – 8,5. Апелляционная инстанция отменила приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направила дело на пересмотр.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства
26 июня, 12:32
Последний приговор был обжалован как обвинением, считающим его слишком мягким, так и обвиняемыми, настаивающими на незаконности решения ввиду допущенных судом нарушений, указано в материалах.
Мосгорсуд в середине сентября отклонил все жалобы и признал приговор законным, он вступил в законную силу.
По данным СМИ, мальчик по программе похудения своей мачехи Воропаевой сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года. Родная мать подростка умерла за несколько лет до его самоубийства.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Югре медсестру осудили за доведение коллеги до самоубийства
12 февраля, 08:17
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала