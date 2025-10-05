https://ria.ru/20251005/mosgorsud-2046442462.html
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида - РИА Новости, 05.10.2025
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида
Мосгорсуд признал законным приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, осужденным за доведение подростка до суицида, говорится в судебных материалах, имеющихся РИА Новости, 05.10.2025
происшествия
москва
россия
московский городской суд
москва
россия
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым, осужденным за доведение подростка до суицида, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Троицкий суд Москвы
в январе приговорил Ирину Воропаеву, мачеху подростка, к 4,5 годам колонии, ее супруг, родной отец погибшего, получил на год меньше. Оба признаны виновными по пунктам "а", "г" ч. 2 статьи 110 УК РФ
(доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору). Это было второе рассмотрение дела, первый раз суд дал женщине 9 лет колонии, а ее супругу – 8,5. Апелляционная инстанция отменила приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направила дело на пересмотр.
Последний приговор был обжалован как обвинением, считающим его слишком мягким, так и обвиняемыми, настаивающими на незаконности решения ввиду допущенных судом нарушений, указано в материалах.
Мосгорсуд
в середине сентября отклонил все жалобы и признал приговор законным, он вступил в законную силу.
По данным СМИ, мальчик по программе похудения своей мачехи Воропаевой сбросил 21 килограмм, жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Трагедия произошла в октябре 2019 года. Родная мать подростка умерла за несколько лет до его самоубийства.