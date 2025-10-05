Правящая партия Молдавии может занять 55 мест в парламенте

КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" после утверждения Конституционным судом итогов парламентских выборов может занять 55 из 101 места в парламенте на счет зарубежных голосов, у оппозиции будет 46 мандатов, заявила глава ЦИК Анжела Караман.