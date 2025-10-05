Рейтинг@Mail.ru
Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 52,24 процента - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/moldaviya-2046513072.html
Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 52,24 процента
Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 52,24 процента - РИА Новости, 05.10.2025
Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 52,24 процента
Итоговая явка на парламентских выборах Молдавии составила 52,24%, этот показатель учитывает и избирателей, голосовавших по почте, заявила глава ЦИК Анжела... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:26:00+03:00
2025-10-05T17:26:00+03:00
в мире
молдавия
россия
европа
майя санду
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044879059_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_447743eb773823da3298abb734834f6c.jpg
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html
https://ria.ru/20251003/moldavija-2046217100.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044879059_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_cb99a75891a1f68bb1720a7038cfce16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Парламентские выборы в Молдавии
Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 52,24 процента

Глава ЦИК Караман: итоговая явка на выборах парламента Молдавии составила 52,24%

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУрны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе
Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Итоговая явка на парламентских выборах Молдавии составила 52,24%, этот показатель учитывает и избирателей, голосовавших по почте, заявила глава ЦИК Анжела Караман.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября, 08:00
«
"Центральная избирательная комиссия констатирует, что итоговая явка на парламентских выборах в Молдавии составила 52,24%. ЦИК постановил признать выборы состоявшимися, утверждать протокол о результатах голосования на парламентских выборах", - заявила Караман на заседании, зачитывая отчет о централизации результатов процесса голосования.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Молдавии заявили, что итоги выборов не отражают реальной картины
3 октября, 16:39
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала