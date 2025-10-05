Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 52,24 процента

«

"Центральная избирательная комиссия констатирует, что итоговая явка на парламентских выборах в Молдавии составила 52,24%. ЦИК постановил признать выборы состоявшимися, утверждать протокол о результатах голосования на парламентских выборах", - заявила Караман на заседании, зачитывая отчет о централизации результатов процесса голосования.