В Мюнхене подожгли штаб партии ХСС - РИА Новости, 05.10.2025
19:45 05.10.2025
В Мюнхене подожгли штаб партии ХСС
Неизвестные подожгли ранним утром в воскресенье в Мюнхене центральный штаб входящей в правящую коалицию ФРГ баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС)
в мире
мюнхен
германия
хдс/хсс
мюнхен
германия
2025
в мире, мюнхен, германия, хдс/хсс
В мире, Мюнхен, Германия, ХДС/ХСС
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли ранним утром в воскресенье в Мюнхене центральный штаб входящей в правящую коалицию ФРГ баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), огонь потушили прохожие, сообщает в пресс-релизе полиция баварской столицы.
«
"В воскресенье, 5 октября 2025 года, около 2.30 ночи (3.30 мск), свидетели сообщили о пожаре перед партийным зданием (ХСС - ред.). Прохожим удалось потушить огонь с помощью огнетушителя", - говорится в сообщении правоохранителей.
По данным полиции, мероприятия по установлению совершивших поджог правонарушителей и их количества пока не привели к задержанию, начато расследование. При пожаре никто не пострадал, однако зданию причинён материальный ущерб в несколько тысяч евро.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
