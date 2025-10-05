https://ria.ru/20251005/mjunhen-2046527649.html
В Мюнхене подожгли штаб партии ХСС
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли ранним утром в воскресенье в Мюнхене центральный штаб входящей в правящую коалицию ФРГ баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), огонь потушили прохожие, сообщает в пресс-релизе полиция баварской столицы.
"В воскресенье, 5 октября 2025 года, около 2.30 ночи (3.30 мск), свидетели сообщили о пожаре перед партийным зданием (ХСС
- ред.). Прохожим удалось потушить огонь с помощью огнетушителя", - говорится в сообщении правоохранителей.
По данным полиции, мероприятия по установлению совершивших поджог правонарушителей и их количества пока не привели к задержанию, начато расследование. При пожаре никто не пострадал, однако зданию причинён материальный ущерб в несколько тысяч евро.