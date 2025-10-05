Рейтинг@Mail.ru
Финал конкурса "Мисс Россия — 2025"
11:49 05.10.2025 (обновлено: 12:51 05.10.2025)
Финал конкурса "Мисс Россия — 2025"
Финал конкурса "Мисс Россия — 2025"
2025
Финал конкурса "Мисс Россия — 2025"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Подмосковье состоялся ежегодный конкурс "Мисс Россия".

Анастасия Венза, завоевавшая титул Мисс Россия 2025

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В нем приняли участие 50 девушек со всей страны.

Участница национального конкурса Мисс Россия 2025 Елизавета Маслова (Ростов-на-Дону)

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Конкурсантками могли стать россиянки в возрасте от 18 до 23 лет включительно.

Участница национального конкурса Мисс Россия 2025 Алена Лесняк (Керчь)

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Победительницей стала Анастасия Венза из Московской области. Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, а второй вице-мисс — Виктория Макарова из Сестрорецка.

Финал конкурса Мисс Россия 2025 в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помимо победы, Венза получила возможность представлять Россию на международных мероприятиях.

Участница национального конкурса Мисс Россия 2025 Милана Шувалова (Тольятти)

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: участница конкурса Виктория Алымова.

Участница национального конкурса Мисс Россия 2025 Виктория Алымова

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Кроме того, победительнице достался денежный приз в размере миллиона рублей.

Участницы национального конкурса Мисс Россия 2025 в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: участница конкурса Дарья Заманская.

Участница национального конкурса Мисс Россия 2025 Дарья Заманская (Санкт-Петербург)

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Венза учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, она мечтает создавать и поддерживать благотворительные проекты.

Участница национального конкурса Мисс Россия 2025 Виктория Макарова (Сестрорецк)

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В прошлом году победу одержала Валентина Алексеева из Чувашии.

Финал национального конкурса Мисс Россия 2025 в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье

