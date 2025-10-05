Финал конкурса "Мисс Россия — 2025"

В Подмосковье состоялся ежегодный конкурс "Мисс Россия".
В нем приняли участие 50 девушек со всей страны.
Конкурсантками могли стать россиянки в возрасте от 18 до 23 лет включительно.
Победительницей стала Анастасия Венза из Московской области. Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, а второй вице-мисс — Виктория Макарова из Сестрорецка.
Помимо победы, Венза получила возможность представлять Россию на международных мероприятиях.
На фото: участница конкурса Виктория Алымова.
Кроме того, победительнице достался денежный приз в размере миллиона рублей.
На фото: участница конкурса Дарья Заманская.
Венза учится в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, она мечтает создавать и поддерживать благотворительные проекты.
В прошлом году победу одержала Валентина Алексеева из Чувашии.
