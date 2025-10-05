https://ria.ru/20251005/mishustin-2046470521.html
Мишустин поздравил педагогов с профессиональным праздником
Мишустин поздравил педагогов с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
Мишустин поздравил педагогов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив, что победы российских школьников и студентов на международных... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T09:54:00+03:00
2025-10-05T09:54:00+03:00
2025-10-05T09:54:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
день учителя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460436_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_8531b8ad3b7f2813e800041c3f1285ed.jpg
https://ria.ru/20251005/uchitel-2046457081.html
https://ria.ru/20251005/opyt-2046447626.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460436_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_135f34cb783dc3dfcb8810f873a2597c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, день учителя
Общество, Россия, Михаил Мишустин, День учителя
Мишустин поздравил педагогов с профессиональным праздником
Мишустин назвал победы школьников на международных олимпиадах заслугой учителей
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив, что победы российских школьников и студентов на международных олимпиадах и конкурсах – заслуга учителей и весомый вклад в будущее отечества.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте
правительства РФ
.
"Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником... Сегодня – еще один повод выразить вам благодарность за неустанный труд, верность лучшим педагогическим традициям, безграничную любовь к детям. Победы российских школьников и студентов на престижных международных олимпиадах и конкурсах – ваша заслуга и весомый вклад в будущее отечества", - говорится в поздравлении.
Мишустин
отметил, что именно благодаря педагогам дети учатся верить в себя, мечтать, принимать важные решения, достигать поставленных целей. По словам Мишустина, учителя обладают особой душевной щедростью и теплотой, мудростью и терпением, помогают детям найти своё призвание, воспитывают их собственным примером.
Он также подчеркнул, что национальный проект "Молодёжь и дети", который запущен по поручению президента, направлен именно на реализацию потенциала каждого ребёнка. Строятся новые школы и кампусы, модернизируется инфраструктура, внедряются современные программы и инновационные методы, основанные на передовых научных достижениях, создаются условия для профессионального роста педагогов.
"Желаю вам дальнейших успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, счастья и всего самого хорошего", - заключил Мишустин.