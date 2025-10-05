Мишустин поздравил педагогов с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив, что победы российских школьников и студентов на международных олимпиадах и конкурсах – заслуга учителей и весомый вклад в будущее отечества.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ

"Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником... Сегодня – еще один повод выразить вам благодарность за неустанный труд, верность лучшим педагогическим традициям, безграничную любовь к детям. Победы российских школьников и студентов на престижных международных олимпиадах и конкурсах – ваша заслуга и весомый вклад в будущее отечества", - говорится в поздравлении.

Мишустин отметил, что именно благодаря педагогам дети учатся верить в себя, мечтать, принимать важные решения, достигать поставленных целей. По словам Мишустина, учителя обладают особой душевной щедростью и теплотой, мудростью и терпением, помогают детям найти своё призвание, воспитывают их собственным примером.

Он также подчеркнул, что национальный проект "Молодёжь и дети", который запущен по поручению президента, направлен именно на реализацию потенциала каждого ребёнка. Строятся новые школы и кампусы, модернизируется инфраструктура, внедряются современные программы и инновационные методы, основанные на передовых научных достижениях, создаются условия для профессионального роста педагогов.