Мишустин поздравил педагогов с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2025
09:54 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/mishustin-2046470521.html
Мишустин поздравил педагогов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив, что победы российских школьников и студентов на международных... РИА Новости, 05.10.2025
Мишустин поздравил педагогов с профессиональным праздником

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, отметив, что победы российских школьников и студентов на международных олимпиадах и конкурсах – заслуга учителей и весомый вклад в будущее отечества.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Всемирный день учителя
08:18
"Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником... Сегодня – еще один повод выразить вам благодарность за неустанный труд, верность лучшим педагогическим традициям, безграничную любовь к детям. Победы российских школьников и студентов на престижных международных олимпиадах и конкурсах – ваша заслуга и весомый вклад в будущее отечества", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что именно благодаря педагогам дети учатся верить в себя, мечтать, принимать важные решения, достигать поставленных целей. По словам Мишустина, учителя обладают особой душевной щедростью и теплотой, мудростью и терпением, помогают детям найти своё призвание, воспитывают их собственным примером.
Он также подчеркнул, что национальный проект "Молодёжь и дети", который запущен по поручению президента, направлен именно на реализацию потенциала каждого ребёнка. Строятся новые школы и кампусы, модернизируется инфраструктура, внедряются современные программы и инновационные методы, основанные на передовых научных достижениях, создаются условия для профессионального роста педагогов.
"Желаю вам дальнейших успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, счастья и всего самого хорошего", - заключил Мишустин.
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Учителя-ветераны СВО рассказали о своей работе в российских школах
05:47
 
