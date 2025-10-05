МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ опровергло дипфейк на основе интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для радио Sputnik.

В министерстве также призвали тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию на официальных ресурсах.