https://ria.ru/20251005/mid-2046520825.html
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой - РИА Новости, 05.10.2025
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой
Министерство иностранных дел РФ опровергло дипфейк на основе интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для радио Sputnik. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T18:33:00+03:00
2025-10-05T18:33:00+03:00
2025-10-05T18:33:00+03:00
в мире
украина
молдавия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
https://ria.ru/20251001/dannye-2045562544.html
украина
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, мария захарова
В мире, Украина, Молдавия, Мария Захарова
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой
МИД России разоблачил дипфейк из интервью Захаровой для радио Sputnik