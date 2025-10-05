Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с Тунберг - РИА Новости, 05.10.2025
13:37 05.10.2025
МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с Тунберг
МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с Тунберг - РИА Новости, 05.10.2025
МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с Тунберг
Министерство иностранных дел Израиля назвало "наглой ложью" сообщения в СМИ о якобы жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими участниками "Флотилии... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
израиль
ашдод
ближний восток
грета тунберг
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
ашдод
ближний восток
в мире, израиль, ашдод, ближний восток, грета тунберг, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Ашдод, Ближний Восток, Грета Тунберг, Обострение палестино-израильского конфликта
МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с Тунберг

МИД Израиля назвал ложью сообщения о жестоком обращении с Гретой Тунберг

© AP Photo / Salvatore CavalliЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля назвало "наглой ложью" сообщения в СМИ о якобы жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими участниками "Флотилии стойкости".
"Заявлении о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Израиль согласился отвести войска в секторе Газа, заявил Трамп
Вчера, 23:17
В ведомстве назвали примечательным тот факт, что сама Грета Тунберг и другие задержанные отказались ускорить процесс собственной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей в Израиле.
"Грета также не жаловалась израильским властям ни на одно из этих нелепых и безосновательных обвинений, поскольку такого никогда не происходило", - заявили в МИД.
Ранее газета The Guardian сообщила, что задержанная израильскими властями шведская активистка Грета Тунберг якобы сидит в камере с клопами и не получает достаточного количества пищи и воды, на фоне чего у нее наступило обезвоживание.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости", в акции которой участвовала Тунберг, и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
Экипаж Флотилии Сумуда задержали - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали
2 октября, 10:59
 
В миреИзраильАшдодБлижний ВостокГрета ТунбергОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
