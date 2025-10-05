МИД Израиля опроверг сообщения о жестоком обращении с Тунберг

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля назвало "наглой ложью" сообщения в СМИ о якобы жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими участниками "Флотилии стойкости".

"Заявлении о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.

В ведомстве назвали примечательным тот факт, что сама Грета Тунберг и другие задержанные отказались ускорить процесс собственной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей в Израиле

"Грета также не жаловалась израильским властям ни на одно из этих нелепых и безосновательных обвинений, поскольку такого никогда не происходило", - заявили в МИД.

Ранее газета The Guardian сообщила, что задержанная израильскими властями шведская активистка Грета Тунберг якобы сидит в камере с клопами и не получает достаточного количества пищи и воды, на фоне чего у нее наступило обезвоживание.