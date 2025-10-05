Илон Маск рассказал, когда выйдет бета-версия переписанной "Википедии"

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что ранняя бета-версия "Грокипедии", которую создаёт ИИ-компания миллиардера xAI, выйдет через две недели.
В конце сентября Маск заявил, что xAI перепишет онлайн-энциклопедию "Википедия", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позднее он добавил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
"Ранняя бета-версия "Грокипедии" 0.1 будет опубликована через две недели", - написал Маск в соцсети Х.
В начале сентября Маск поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" после публикации, где консервативного активиста Чарли Кирка назвали "белым националистом".
