Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск рассказал, когда выйдет бета-версия переписанной "Википедии" - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/mask-2046458655.html
Илон Маск рассказал, когда выйдет бета-версия переписанной "Википедии"
Илон Маск рассказал, когда выйдет бета-версия переписанной "Википедии" - РИА Новости, 05.10.2025
Илон Маск рассказал, когда выйдет бета-версия переписанной "Википедии"
Американский предприниматель Илон Маск объявил, что ранняя бета-версия "Грокипедии", которую создаёт ИИ-компания миллиардера xAI, выйдет через две недели. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T08:34:00+03:00
2025-10-05T08:34:00+03:00
технологии
илон маск
чарли кирк
wikipedia
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928048535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6710365ff9acee8402b446f0aa35c343.jpg
https://ria.ru/20251001/sobjanin-2045611262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928048535_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_21ebd5922dd7b7a9ae11f557bd70d3d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, чарли кирк, wikipedia
Технологии, Илон Маск, Чарли Кирк, Wikipedia
Илон Маск рассказал, когда выйдет бета-версия переписанной "Википедии"

Илон Маск: ранняя бета-версия переписанной "Википедии" выйдет через две недели

© AP Photo / Czarek SokolowskiИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что ранняя бета-версия "Грокипедии", которую создаёт ИИ-компания миллиардера xAI, выйдет через две недели.
В конце сентября Маск заявил, что xAI перепишет онлайн-энциклопедию "Википедия", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позднее он добавил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии".
"Ранняя бета-версия "Грокипедии" 0.1 будет опубликована через две недели", - написал Маск в соцсети Х.
В начале сентября Маск поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" после публикации, где консервативного активиста Чарли Кирка назвали "белым националистом".
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на международном саммите Moscow Startup Summit - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Собянин поинтересовался у Грефа, заменит ли его ИИ
1 октября, 13:23
 
ТехнологииИлон МаскЧарли КиркWikipedia
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала