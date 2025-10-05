Рейтинг@Mail.ru
Макрон поручил Лекорню сформировать правительство в воскресенье, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/makron-2046433309.html
Макрон поручил Лекорню сформировать правительство в воскресенье, пишут СМИ
Макрон поручил Лекорню сформировать правительство в воскресенье, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2025
Макрон поручил Лекорню сформировать правительство в воскресенье, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил новому премьеру страны Себастьяну Лекорню сформировать правительство до вечера воскресенья, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:43:00+03:00
2025-10-05T00:43:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9ec56c61e50753ce16c6d0b10a7c5c.jpg
https://ria.ru/20251003/frantsiya-2046170258.html
https://ria.ru/20251004/frantsiya-2046223687.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c31022a3f7df36a85333ccd750f20087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, франсуа байру
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру
Макрон поручил Лекорню сформировать правительство в воскресенье, пишут СМИ

BFMTV: Макрон поручил Лекорню сформировать правительство до вечера воскресенья

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил новому премьеру страны Себастьяну Лекорню сформировать правительство до вечера воскресенья, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в партии Макрона "Возрождение".
"Макрон "дал время до вечера воскресенья Себастьяну Лекорню, чтобы сформировать правительство", - отмечает телеканал.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Премьер Франции пообещал утвердить бюджет не в обход парламента
3 октября, 14:05
По этим же данным, объявить состав нового правительства Франции Лекорню должен не позднее утра понедельника.
Телеканал указывает, что Макрон потребовал сформировать кабмин, готовый к диалогу с левыми силами страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала