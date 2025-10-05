https://ria.ru/20251005/lnr-2046484255.html
Жителей дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа
Жителей дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа
Жителей дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа
Жителей дома в Красном Луче в ЛНР, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, эвакуировали, на месте работают оперативные службы, сообщили РИА...
происшествия
красный луч
луганская народная республика
Жителей дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа
Жителей многоквартирного дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа