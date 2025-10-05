Рейтинг@Mail.ru
Жителей дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа - РИА Новости, 05.10.2025
12:55 05.10.2025
Жителей дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа
Жителей дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа
2025-10-05T12:55:00+03:00
2025-10-05T12:55:00+03:00
происшествия
красный луч
луганская народная республика
красный луч
луганская народная республика
происшествия, красный луч, луганская народная республика
Происшествия, Красный Луч, Луганская Народная Республика
Жителей дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа

Жителей многоквартирного дома в Красном Луче эвакуировали после взрыва газа

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Жителей дома в Красном Луче в ЛНР, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа, эвакуировали, на месте работают оперативные службы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что произошел взрыв, предварительно, бытового газа, в многоквартирном жилом доме в Красном Луче, повреждена крыша и несколько квартир.
"Эвакуация жителей на данный момент проведена, на месте работают оперативные службы", - сообщил собеседник агентства.
Глава муниципалитета Сергей Соловьев написал в своем Telegram-канале, что он выехал на место происшествия.
