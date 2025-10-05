https://ria.ru/20251005/kvitantsii-2046442852.html
В Госдуме рассказали о новом сроке предоставления квитанций за услуги ЖКХ
В Госдуме рассказали о новом сроке предоставления квитанций за услуги ЖКХ
В Госдуме рассказали о новом сроке предоставления квитанций за услуги ЖКХ
Граждане в РФ с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца включительно вместо привычного 1-го числа, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Граждане в РФ с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца включительно вместо привычного 1-го числа, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 марта 2026 года срок предоставления квитанций за услуги ЖКХ в России
изменится: вместо привычного 1-го числа жители будут получать платежные документы до 5-го числа месяца", - сказал Якубовский
.
По его словам, нововведение направлено на то, чтобы сделать жилищно-коммунальную систему более удобной и прозрачной: у управляющих компаний появится больше времени для корректного начисления платежей, а у граждан - уверенность, что квитанция сформирована без ошибок.
Парламентарий добавил, что на практике это позволит сократить количество перерасчетов и спорных ситуаций.
"Мы рассчитываем, что в итоге люди будут тратить меньше времени и нервов на разбирательства, а платежи станут более понятными и предсказуемыми", - заключил он.