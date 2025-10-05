Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новом сроке предоставления квитанций за услуги ЖКХ - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/kvitantsii-2046442852.html
В Госдуме рассказали о новом сроке предоставления квитанций за услуги ЖКХ
В Госдуме рассказали о новом сроке предоставления квитанций за услуги ЖКХ - РИА Новости, 05.10.2025
В Госдуме рассказали о новом сроке предоставления квитанций за услуги ЖКХ
Граждане в РФ с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца включительно вместо привычного 1-го числа, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T03:36:00+03:00
2025-10-05T03:36:00+03:00
общество
россия
александр якубовский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848684671_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b04db8c0ff3fe7428c2d571592f7858b.jpg
https://realty.ria.ru/20250826/gosduma-2037674893.html
https://ria.ru/20250601/kvitantsii-2020208944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848684671_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_72d5f16ed26c946d4731976038ba5439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр якубовский, госдума рф
Общество, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новом сроке предоставления квитанций за услуги ЖКХ

Якубовский: с марта квитанции за услуги ЖКХ будут приходить до 5-го числа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Граждане в РФ с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца включительно вместо привычного 1-го числа, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 марта 2026 года срок предоставления квитанций за услуги ЖКХ в России изменится: вместо привычного 1-го числа жители будут получать платежные документы до 5-го числа месяца", - сказал Якубовский.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Госдуме предложили закрепить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ
26 августа, 15:04
По его словам, нововведение направлено на то, чтобы сделать жилищно-коммунальную систему более удобной и прозрачной: у управляющих компаний появится больше времени для корректного начисления платежей, а у граждан - уверенность, что квитанция сформирована без ошибок.
Парламентарий добавил, что на практике это позволит сократить количество перерасчетов и спорных ситуаций.
"Мы рассчитываем, что в итоге люди будут тратить меньше времени и нервов на разбирательства, а платежи станут более понятными и предсказуемыми", - заключил он.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше
1 июня, 03:18
 
ОбществоРоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала