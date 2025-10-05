Рейтинг@Mail.ru
"Расположил к себе". Как опасный преступник избежал сурового наказания
08:00 05.10.2025
"Расположил к себе". Как опасный преступник избежал сурового наказания
"Расположил к себе". Как опасный преступник избежал сурового наказания
Преступления не могли раскрыть больше двадцати лет, но в деле наконец поставлена точка — за убийство 11 женщин Виталия Манишина приговорили к 25 годам тюрьмы... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T08:00:00+03:00
2025-10-05T08:06:00+03:00
"Расположил к себе". Как опасный преступник избежал сурового наказания

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета России
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Преступления не могли раскрыть больше двадцати лет, но в деле наконец поставлена точка — за убийство 11 женщин Виталия Манишина приговорили к 25 годам тюрьмы. Почему "политеховский маньяк" избежал пожизненного заключения — в материале РИА Новости.

"Обычное дело"

Судебный процесс шел в Калманском районном суде, а приговор оглашали в здании Железнодорожного райсуда Барнаула. Как ни странно, пожизненный срок 54-летнему Манишину не грозит: в краевой прокуратуре заявили, что "это невозможно из-за истечения сроков давности".
Первое убийство Манишин совершил в сентябре 1989-го, еще студентом. Познакомился с 17-летней девушкой, изнасиловал, задушил, а тело закопал. В 1999-2000 годах пропали без вести еще десять женщин, среди них — абитуриентки Алтайского политехнического института. Они приезжали из разных районов края решить вопрос с поступлением, в городе задерживаться не планировали, но домой не возвращались — исчезали среди белого дня.
© СУ СК России по Алтайскому краюВиталий Манишин
Родные сразу обращались в милицию, но возбуждать уголовное дело никто не спешил — списывали все на конфликты с семьей и плохо сданные экзамены. Считали, что девушки могут не выходить на связь намеренно.
О появлении серийника заговорили летом 2000-го— 15 августа пропала 16-летняя Ксения Киргизова, дочь известного предпринимателя из Бийска. Девушка училась на платном отделении, а летом проходила практику. После стажировки пошла поинтересоваться в приемной комиссии, есть ли шанс перевестись на бюджет, — и пропала. На следующий день родители подали заявление в милицию. Новость об очередном исчезновении взбудоражила весь Барнаул.
Сыщики отрабатывали разные версии, однако появление маньяка в число основных не входило. Более того, в милиции считали, что в случившемся нет ничего необычного.
"Исчезновение людей — дело обычное для любого большого города. В среднем у нас пропадает по пять-шесть человек за несколько месяцев. Причем большинство в течение нескольких дней находят, и никакого криминала. Ну загулял человек — дело житейское, пусть с ним жена разбирается. А с наступлением теплого времени года наступает пора исчезновения детей и 14-16-летних девушек: поругаются с родителями и бегут куда глаза глядят... Одних находим через неделю, других (был и такой случай) через год. Но живыми и здоровыми!" — объяснял в сентябре 2000-го журналистам начальник ГУВД Николай Турбовец.
© Фото : СУ СК по Алтайскому краюФотографии жертв Виталия Манишина
Поиски пропавших

Однако отец Киргизовой не сдавался. В том числе благодаря его усилиям в федеральных СМИ заговорили о том, что в городе орудует маньяк. Имена и фото девушек облетели всю страну. Список пропавших при схожих обстоятельствах начал пополняться. В итоге милиция и прокуратура объединили дела в одно производство.
Следователи опрашивали и работников, и студентов Алтайского политеха. Тем временем в окрестностях села Бураново Калманского района начали находить тела — местность прочесывали солдаты срочной службы, фотороботы раздали всем патрульным. Оперативники пришли к выводу: некий мужчина знакомился с девушками под предлогом помощи с поступлением, при этом называл себя представителем руководства учебного заведения.
© СУ СК России по Алтайскому краюСледственные мероприятия по делу Виталия Манишина
Сперва под подозрение попал ранее судимый за кражу и хулиганства 45-летний продавец обуви на рынке Александр. Дома у него нашли холодное оружие, однако обвинения он категорически отрицал. Некоторые студентки опознали в нем человека, который представлялся помощником декана и обещал помочь пройти на бюджет. Суд отправил Александра в СИЗО. Во время следственных действий подозреваемый выпал из окна и погиб. Причастность продавца к расправам так и не доказали, а после его смерти расследование убийства абитуриенток затормозилось.
Дело периодически закрывали и возобновляли работу по отдельным эпизодам. В частности, обратили особое внимание на убийство 17-летней девушки в 1989-м.
Следствию удалось восстановить ход событий. Юлия ждала автобус на остановке в селе Зеленая Дубрава. Подошли молодые люди, пригласили на пикник. Затем отправились за спиртным, а ее оставили в компании студента ветеринарного института Виталия Манишина. Его допрашивали в 1989-м — тогда он сообщил, что предложил ей вступить в интимную связь, она отказалась и ушла, а он якобы просто вернулся домой. И Манишина отпустили. Но спустя годы выяснилось, что именно он причастен к расправе над девушкой: он повалил ее на землю, задушил, а затем оттащил тело в овраг и засыпал землей.
© СУ СК России по Алтайскому краюМатериалы уголовного дела
Маньяка арестовали в 2023-м. Он успел поработать ветеринаром, руководителем колхоза, а затем стал замглавы администрации Калманского района. В день задержания прошел проверку на полиграфе, исследование продлилось четыре часа.
«

"Он вел себя достаточно адекватно. Прослеживался высокий уровень интеллекта. Мне Манишин рассказывать ничего не стал, но было видно, что человек уже готов дать признательные показания, что и сделал на следующий день, — вспоминал специалист-полиграфолог из регионального управления СКР Сергей Колупаев. — Могу предположить, что все эти годы он ждал, когда за ним придут, и это стало для него неким облегчением".

© СУ СК России по Алтайскому краюСотрудник СК во время работы по делу Виталия Манишина
"Расклеивали листовки"

"Почему Манишин долгое время оставался вне подозрений, — он умеет располагать людей к себе, отводить от себя всяческие подозрения", — объяснял следователь по особо важным делам управления СКР по Алтайскому краю Иван Зеленский. По его словам, повлияли и внешние обстоятельства.
«

"Когда общался со Шмаковыми, родителями одной из потерпевших девочек, спрашивал, как это было, когда она пропала. Девушка тихая, нигде не гуляла, в основном была дома, — рассказывал следователь. — В милиции говорили, что пропавшая где-то с друзьями отдыхает. Родители, в свою очередь, отправились в администрацию, а там говорят: "Вы хотите День города испортить?" Они расклеивали листовки, за ними шли и отрывали их. Так было в те времена".

© Фото : СУ СК по Алтайскому краюВиталий Манишин во время следственного эксперимента
От рук Манишина погибло 11 человек. Почерк один и тот же: знакомился с девушками, представляясь сотрудником вуза, предлагал посодействовать с поступлением и приглашал поехать за город на машине. Затем вступал с жертвами в интимную связь и расправлялся. Исключение — 53-летняя Валентина Михайлюкова, мать абитуриентки. Манишин пообещал ей решить вопрос с поступлением дочери в университет, за что попросил девять тысяч рублей. Как только получил деньги, убил. Также его жертвами стали молодые женщины, которые пытались устроиться на работу в учебное заведение.
На допросе бывший чиновник путался в показаниях: они расходились с тем, что он говорил в 1989-м. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
© СУ СК России по Алтайскому краюСледственные мероприятия по делу Виталия Манишина
«

"За преступления, за которые предусмотрена смертная казнь либо пожизненное, применение сроков давности решается в суде. Суд применить смертную казнь не может, так как действует мораторий, пожизненное дать тоже, так как прошло 15 лет", — объяснял замруководителя отдела криминалистики СУ СК Роман Шаповал.

Максимальный срок по совокупности преступлений — 25 лет. По делу проходили десятки свидетелей, суд счел достаточными основания для вынесения обвинительного приговора. Первые семь лет серийный убийца проведет в тюрьме, а оставшиеся годы — в исправительной колонии строгого режима.
© Следком/TelegramБывший замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, обвиняемый в убийстве
