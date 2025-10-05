Рейтинг@Mail.ru
На Украине "мобилизовали" кота
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 05.10.2025 (обновлено: 15:48 05.10.2025)
На Украине "мобилизовали" кота
В Киевской области сотрудники территориального центра комплектования поймали на улице кота и увезли его с собой на машине, сообщается в Telegram-канале Times of РИА Новости, 05.10.2025
В Киевской области сотрудники ТЦК схватили и увезли на машине кота

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Киевской области сотрудники территориального центра комплектования поймали на улице кота и увезли его с собой на машине, сообщается в Telegram-канале Times of Ukraine.
Киевской области мобилизовали кота: мужчина в военной форме похитил хвостатого прямо с улицы", — говорится в заявлении.
На кадрах видно, как сотрудник ТЦК крадется к сидящему на лавочке коту, берет его на руки и поспешно уносит в машину, пока его коллега наблюдает за происходящим.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
