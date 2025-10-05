https://ria.ru/20251005/konukurs-2046443030.html
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2025"
В конкурсе "Мисс Россия — 2025" победила уроженка Подмосковья Анастасия Венза, об этом сообщили организаторы конкурса на странице мероприятия. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T03:38:00+03:00
2025-10-05T03:38:00+03:00
2025-10-05T12:08:00+03:00
В конкурсе "Мисс Россия — 2025" победила Анастасия Венза