Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2025"
03:38 05.10.2025 (обновлено: 12:08 05.10.2025)
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2025"
В конкурсе "Мисс Россия — 2025" победила уроженка Подмосковья Анастасия Венза, об этом сообщили организаторы конкурса на странице мероприятия. РИА Новости, 05.10.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В конкурсе "Мисс Россия — 2025" победила уроженка Подмосковья Анастасия Венза, об этом сообщили организаторы конкурса на странице мероприятия.
"Сегодня состоялся финал национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2025". Победительницей и новой обладательницей короны стала Анастасия Венза из Московской области. Первой Вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, а второй Вице-мисс — Виктория Макарова из Сестрорецка", — говорится в публикации.
Одержав победу в соревновании, Венза получила титул самой красивой девушки России, денежный приз в размере миллиона рублей и право представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".
Финальная двадцатка участников Всероссийского конкурса Учитель года-2025 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Учитель физики из Реутова вышел в финал конкурса "Учитель года-2025"
29 сентября, 12:24
 
Заголовок открываемого материала