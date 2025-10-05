Рейтинг@Mail.ru
КНДР представила вооружения с элементами искусственного интеллекта - РИА Новости, 05.10.2025
08:42 05.10.2025
КНДР представила вооружения с элементами искусственного интеллекта
КНДР представила вооружения с элементами искусственного интеллекта - РИА Новости, 05.10.2025
КНДР представила вооружения с элементами искусственного интеллекта
Лидер КНДР Ким Чен Ын на оборонной выставке, где были представлены в том числе вооружения с элементами искусственного интеллекта, заявил, что страна вступает в... РИА Новости, 05.10.2025
в мире, кндр (северная корея), пхеньян, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Ким Чен Ын
КНДР представила вооружения с элементами искусственного интеллекта

Ким Чен Ын: КНДР вступает в новую стадию развития оборонной промышленности

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 5 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на оборонной выставке, где были представлены в том числе вооружения с элементами искусственного интеллекта, заявил, что страна вступает в новую стадию развития оборонной промышленности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Выставка вооружений "Развитие обороны государства-2025" торжественно открылась в Пхеньяне в честь 80-летия основания Трудовой партии КНДР. Уточняется, что экспозиция демонстрирует новейшие достижения северокорейской оборонной науки, включая системы с элементами искусственного интеллекта, образцы ядерных сил сдерживания, являющихся "сердцевиной вооружённых сил КНДР".
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль на церемонии открытия памятника корейским партизанам, воевавшим в годы Второй мировой войны, у Главного храма Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
КНДР будет полностью поддерживать Россию, заявил министр обороны
1 октября, 18:30
"Здесь выставлены новинки, показывающие успехи в развитии нашей обороны государства. Фактически их боевая мощь по праву была проверена на высшем уровне... в том числе техника с ИИ, это дало убедиться в возможности их применения не только в настоящей, но и в будущей войне с точки зрения способности к ведению войны", - сказал в своей речи Ким Чен Ын.
Он отметил, что новые разработки способны к инициативному и эффективному реагированию на резко изменяющиеся принципы современной войны. При этом конкретные типы представленных систем не уточняются.
Лидер КНДР подчеркнул, что страна вступает в новую стадию развития оборонной техники, а стратегическая программа партии предусматривает "ускоренное развитие" разнообразных средств укрепления национальной обороноспособности.
"В скором времени все узнают, какие новые цели будут поставлены перед оборонной промышленностью и как в значительно изменённом виде она будет развиваться на следующей стадии", - добавил Ким Чен Ын.
По его словам, многообразные средства для усиления обороноспособности государства будут развиваться "без остановки", с ещё более ускоренным темпом.
По данным ЦТАК, выставка символизирует уверенное движение страны к "новой эпохе самостоятельной оборонной науки и техники" и демонстрирует стремление КНДР под руководством Трудовой партии к строительству "могучей и процветающей социалистической державы".
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Путин отметил огромный вклад Космических войск в обороноспособность
Вчера, 09:23
 
