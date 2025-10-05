КНДР представила вооружения с элементами искусственного интеллекта

СЕУЛ, 5 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на оборонной выставке, где были представлены в том числе вооружения с элементами искусственного интеллекта, заявил, что страна вступает в новую стадию развития оборонной промышленности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выставка вооружений "Развитие обороны государства-2025" торжественно открылась в Пхеньяне в честь 80-летия основания Трудовой партии КНДР . Уточняется, что экспозиция демонстрирует новейшие достижения северокорейской оборонной науки, включая системы с элементами искусственного интеллекта, образцы ядерных сил сдерживания, являющихся "сердцевиной вооружённых сил КНДР".

"Здесь выставлены новинки, показывающие успехи в развитии нашей обороны государства. Фактически их боевая мощь по праву была проверена на высшем уровне... в том числе техника с ИИ, это дало убедиться в возможности их применения не только в настоящей, но и в будущей войне с точки зрения способности к ведению войны", - сказал в своей речи Ким Чен Ын

Он отметил, что новые разработки способны к инициативному и эффективному реагированию на резко изменяющиеся принципы современной войны. При этом конкретные типы представленных систем не уточняются.

Лидер КНДР подчеркнул, что страна вступает в новую стадию развития оборонной техники, а стратегическая программа партии предусматривает "ускоренное развитие" разнообразных средств укрепления национальной обороноспособности.

"В скором времени все узнают, какие новые цели будут поставлены перед оборонной промышленностью и как в значительно изменённом виде она будет развиваться на следующей стадии", - добавил Ким Чен Ын.

По его словам, многообразные средства для усиления обороноспособности государства будут развиваться "без остановки", с ещё более ускоренным темпом.