Два человека погибли в крупном ДТП на юге Китая - РИА Новости, 05.10.2025
06:17 05.10.2025
Два человека погибли в крупном ДТП на юге Китая
Два человека погибли в крупном ДТП на юге Китая
в мире
гуанси-чжуанский автономный район
китай
гуанси-чжуанский автономный район
китай
в мире, гуанси-чжуанский автономный район, китай
В мире, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай
Два человека погибли в крупном ДТП на юге Китая

ДТП с участием множества машин произошло на юге Китая, два человека погибли

ПЕКИН, 5 окт – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием множества машин произошло на скоростном шоссе в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, два человека погибли, три пострадали, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая.
"Около 20.00 (15.00 мск) 4 октября на участке скоростного шоссе G0412 "Шэньчжэнь - Наньнин" в уезде Синъе городского округа Юйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района произошло столкновение нескольких транспортных средств, две машины загорелись, в результате два человека погибли, трое в настоящее время находятся в больнице", - говорится в сообщении телеканала.
Пожар на месте ДТП уже потушен, причина аварии пока не сообщается, ведется расследование.
ДТП на мосту в городе Чжэнчжоу в Китае - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
В Китае произошло ДТП с участием 200 машин
28 декабря 2022, 11:07
 
В миреГуанси-Чжуанский автономный районКитай
 
 
