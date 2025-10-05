Два человека погибли в крупном ДТП на юге Китая

ПЕКИН, 5 окт – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием множества машин произошло на скоростном шоссе в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, два человека погибли, три пострадали, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая.