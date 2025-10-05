Два человека погибли в крупном ДТП на юге Китая

ПЕКИН, 5 окт – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием множества машин произошло на скоростном шоссе в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, два человека погибли, три пострадали, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая.
"Около 20.00 (15.00 мск) 4 октября на участке скоростного шоссе G0412 "Шэньчжэнь - Наньнин" в уезде Синъе городского округа Юйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района произошло столкновение нескольких транспортных средств, две машины загорелись, в результате два человека погибли, трое в настоящее время находятся в больнице", - говорится в сообщении телеканала.
Пожар на месте ДТП уже потушен, причина аварии пока не сообщается, ведется расследование.
