На улице в Киеве включили гимн России, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2025
23:16 05.10.2025 (обновлено: 23:46 05.10.2025)
На улице в Киеве включили гимн России, сообщили СМИ
На одной из улиц Киева включили гимн России, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 05.10.2025
РИА Новости
В Киеве подростки включили на улице российский гимн

В Киеве подростки включили на улице российский гимн

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. На одной из улиц Киева включили гимн России, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram.
Киеве подростки включили гимн России", — говорится в публикации.
Как передает издание, один из присутствующих поинтересовался, что это такое, второй ответил ему, что не знает.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Летом 2022 года киевские власти приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских СМИ, а также в общественных местах. Также с начала 2023 года в стране действует запрет на издательство и распространение книг авторства граждан России.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
