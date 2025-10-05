Рейтинг@Mail.ru
В Северной Каролине ужесточили правила освобождения под залог - РИА Новости, 05.10.2025
02:33 05.10.2025
В Северной Каролине ужесточили правила освобождения под залог
В Северной Каролине ужесточили правила освобождения под залог - РИА Новости, 05.10.2025
В Северной Каролине ужесточили правила освобождения под залог
Губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал связанный с убийством в штате украинской беженки Ирины Заруцкой закон об ужесточении правил освобождения... РИА Новости, 05.10.2025
В Северной Каролине ужесточили правила освобождения под залог

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал связанный с убийством в штате украинской беженки Ирины Заруцкой закон об ужесточении правил освобождения подозреваемых под залог, об этом губернатор сообщил в видеообращении, размещенном в соцсети Х.
"Закон Ирины" требует от судей специально присматриваться к тем, от кого может исходить необычный риск насилия, перед определением залога", - сказал Стейн.
Норма также снижает препятствия для назначения смертной казни, ускоряя процесс рассмотрения обжалований приговоренных.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
В миреСШАСеверная КаролинаУкраинаДональд Трамп
 
 
