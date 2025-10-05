https://ria.ru/20251005/kamchatka-2046446775.html
На Камчатке спасатели нашли мужчину, перевернувшегося на квадроцикле
На Камчатке спасатели нашли мужчину, перевернувшегося на квадроцикле
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Спасатели обнаружили и оказывают помощь мужчине, который перевернулся на квадроцикле в районе сопки Бархатной на Камчатке,
происшествия
камчатский край
камчатка
сергей лебедев
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
камчатка
Спасатели передали врачам перевернувшегося на квадроцикле мужчину на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Спасатели обнаружили и оказывают помощь мужчине, который перевернулся на квадроцикле в районе сопки Бархатной на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Спасатели обнаружили мужчину, перевернувшегося на квадроцикле. Пострадавший получил травмы и был иммобилизован. Сейчас его транспортируют в лагерь у подножья Вилючинского вулкана для передачи медикам", - написал Лебедев
в своем Telegram-канале.
Сигнал о происшествии поступил в службу "112" ранним утром в воскресенье. Как уточнил министр для РИА Новости, на связь вышла женщина, которая сообщила, что ее брат получил травмы при перевороте квадроцикла и не может самостоятельно передвигаться.
Медики готовятся к оказанию квалифицированной помощи пострадавшему после его доставки в лагерь, развернутый из-за трех других незарегистрированных туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане. В районе вулкана и перевала в воскресенье завершена сложная операция по эвакуации альпинистов, двое из которых погибли от травм, полученных при срыве с высоты.
Как отмечал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края
Сергей Лебедев, альпинисты свой маршрут в МЧС
не регистрировали, а посещение этого района уже закрыто для туристов в связи с окончанием сезона.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода.