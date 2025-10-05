Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке спасатели нашли мужчину, перевернувшегося на квадроцикле
05:32 05.10.2025
На Камчатке спасатели нашли мужчину, перевернувшегося на квадроцикле
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Спасатели обнаружили и оказывают помощь мужчине, который перевернулся на квадроцикле в районе сопки Бархатной на Камчатке,... РИА Новости, 05.10.2025
На Камчатке спасатели нашли мужчину, перевернувшегося на квадроцикле

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Спасатели обнаружили и оказывают помощь мужчине, который перевернулся на квадроцикле в районе сопки Бархатной на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Спасатели обнаружили мужчину, перевернувшегося на квадроцикле. Пострадавший получил травмы и был иммобилизован. Сейчас его транспортируют в лагерь у подножья Вилючинского вулкана для передачи медикам", - написал Лебедев в своем Telegram-канале.
Вид на Вилючинскую Сопку (вулкан Вилючинский) на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Умерла женщина, сорвавшаяся при восхождении на вулкан на Камчатке
Вчера, 17:30
Сигнал о происшествии поступил в службу "112" ранним утром в воскресенье. Как уточнил министр для РИА Новости, на связь вышла женщина, которая сообщила, что ее брат получил травмы при перевороте квадроцикла и не может самостоятельно передвигаться.
Медики готовятся к оказанию квалифицированной помощи пострадавшему после его доставки в лагерь, развернутый из-за трех других незарегистрированных туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане. В районе вулкана и перевала в воскресенье завершена сложная операция по эвакуации альпинистов, двое из которых погибли от травм, полученных при срыве с высоты.
Как отмечал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, альпинисты свой маршрут в МЧС не регистрировали, а посещение этого района уже закрыто для туристов в связи с окончанием сезона.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода.
Кадры эвакуации туристов, сорвавшихся с вулкана Вилючинский - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан на Камчатке
Вчера, 15:27
 
