На Камчатке зафиксировали 31 афтершок
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости.
Тридцать один афтершок магнитудой до 5,7 зафиксирован у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю
.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 32 афтершока магнитудой до 6,4, три из них ощущались в населенных пунктах.
"За сутки произошел 31 афтершок магнитудой от 3.8 до 5,7. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались",— проинформировали спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч
, Кроноцкий и Крашенинникова. "Населенных пунктов на пути распространения пепловых шлейфов не было", — отметили в главке.
Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.