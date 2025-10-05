На Камчатке зафиксировали 31 афтершок

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт – РИА Новости. Тридцать один афтершок магнитудой до 5,7 зафиксирован у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщили в Тридцать один афтершок магнитудой до 5,7 зафиксирован у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у берегов полуострова произошли 32 афтершока магнитудой до 6,4, три из них ощущались в населенных пунктах.

"За сутки произошел 31 афтершок магнитудой от 3.8 до 5,7. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались",— проинформировали спасатели в Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч , Кроноцкий и Крашенинникова. "Населенных пунктов на пути распространения пепловых шлейфов не было", — отметили в главке.

Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.