На Камчатке ищут мужчину, разбившегося на квадроцикле

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт - РИА Новости. Спасатели направляются к мужчине, который разбился на квадроцикле в районе Вилючинского перевала на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Еще одна беда в районе Вилючинского перевала. Мужчина, поехавший в лес, заявлен как пропавший. Утром поступила информация, что он разбился на квадроцикле. Спасатели КСЦ в пути. Скорая выехала. Информация уточняется", - написал Лебедев.
Работы по поиску и спасению ведутся в районе, где накануне была завершена сложная операция по эвакуации группы туристов с Вилючинского вулкана, двое из которых погибли от травм, полученных при срыве с высоты.
Как отмечал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, альпинисты свой маршрут в МЧС не регистрировали, а посещение этого района уже закрыто для туристов в связи с окончанием сезона.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода.