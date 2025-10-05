Рейтинг@Mail.ru
Каладзе набрал более 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси - РИА Новости, 05.10.2025
10:01 05.10.2025 (обновлено: 10:06 05.10.2025)
Каладзе набрал более 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал более 71% голосов, сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней. РИА Новости, 05.10.2025
тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), в мире
Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), В мире
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкМэр Тбилиси Каха Каладзе
Мэр Тбилиси Каха Каладзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал более 71% голосов, сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней.
Кандидаты от "Грузинской мечты" стали мэрами в самоуправляемых городах: Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти.
Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,27%.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, мэрами во всех пяти самоуправляемых городах стали кандидаты от "Грузинской мечты".
