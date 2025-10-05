https://ria.ru/20251005/kaladze-2046471199.html
Каладзе набрал более 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси
Каладзе набрал более 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал более 71% голосов, сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней. РИА Новости, 05.10.2025
тбилиси
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набрал более 71% голосов