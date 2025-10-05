Рейтинг@Mail.ru
Кадырову подарили меч первого имама Северного Кавказа
21:07 05.10.2025
Кадырову подарили меч первого имама Северного Кавказа
Кадырову подарили меч первого имама Северного Кавказа
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему подарили меч первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура. РИА Новости, 05.10.2025
общество
2025
Кадырову подарили меч первого имама Северного Кавказа

Кадырову в день рождения подарили меч 1-го имама Северного Кавказа Шейха Мансура

ГРОЗНЫЙ, 4 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему подарили меч первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура.
Кадырову в воскресенье исполняется 49 лет, подарок ему передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов в ходе открытия правительственного комплекса в Грозном.
«

"Для меня стало большой честью принять из его (Даудова) рук золотую звезду высшего звания Чеченской Республики — "Герой ЧР, Къонах", а также бесценный подарок — меч нашего легендарного национального героя, имама Северного КавказаШейха Мансура", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он назвал подарок "достоянием всего чеченского народа" и поблагодарил за оказанное внимание и доверие.
