Кадыров рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения
Кадыров рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2025
Кадыров рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его с днем рождения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2025
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
владимир путин
общество
грозный
грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), владимир путин, общество
Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Владимир Путин, Общество
Кадыров рассказал, что Путин поздравил его с 49-м днем рождения