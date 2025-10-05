Кадыров рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения

ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его с днем рождения, передает корреспондент РИА Новости.

В среду Кадыров рассказал журналистам, что не любит получать подарки, однажды продал их и раздал деньги малоимущим.