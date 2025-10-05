Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/kadyrov-2046534796.html
Кадыров рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения
Кадыров рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2025
Кадыров рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его с днем рождения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T20:34:00+03:00
2025-10-05T20:34:00+03:00
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152254_0:549:2047:1700_1920x0_80_0_0_561b66921d7e0176a94a972540de24f6.jpg
https://ria.ru/20251005/kadyrov-2046499022.html
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152254_0:303:2047:1838_1920x0_80_0_0_10196fce6f00398ff9e5a61814808a26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), владимир путин, общество
Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Владимир Путин, Общество
Кадыров рассказал, как Путин поздравил его с днем рождения

Кадыров рассказал, что Путин поздравил его с 49-м днем рождения

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его с днем рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Кадыров отмечает день рождения, ему исполнилось 49 лет.
«
"В первую очередь хочу сказать (что - ред.) президент (поздравил - ред.). И он сказал всем передать приветствие и поздравил с днем молодежи, с днем учителя и с днем города Грозный. И, в том числе, меня тоже поздравил", - сказал глава Чечни.
В среду Кадыров рассказал журналистам, что не любит получать подарки, однажды продал их и раздал деньги малоимущим.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Кадырову присвоили звание Герой Чечни
Вчера, 15:30
 
ГрозныйРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала