Кадырову присвоили звание "Герой Чечни"

15:30 05.10.2025 (обновлено: 15:47 05.10.2025)
Наталья Макарова
Наталья Макарова
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Рамзану Кадырову присвоили звание "Героя Чеченской Республики", передает корреспондент РИА Новости.
"За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики", — объявил ведущий.

Награду вручил председатель правительства региона Магомед Даудов на открытии нового комплекса в Грозном.
В конце сентября Кадыров получил орден Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны".
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правительства Чечни Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны"
21 сентября, 17:17
 
