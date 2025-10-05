https://ria.ru/20251005/kadyrov-2046499022.html
Кадырову присвоили звание "Герой Чечни"
Кадырову присвоили звание "Герой Чечни" - РИА Новости, 05.10.2025
Кадырову присвоили звание "Герой Чечни"
Рамзану Кадырову присвоили звание "Героя Чеченской Республики", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T15:30:00+03:00
2025-10-05T15:30:00+03:00
2025-10-05T15:47:00+03:00
общество
грозный
рамзан кадыров
магомед даудов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:634:2047:1785_1920x0_80_0_0_52b425ca0cddc3bf62813980a056ee9e.jpg
https://ria.ru/20250921/orden-2043366361.html
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:442:2047:1977_1920x0_80_0_0_b024fe2627576420614d7b0b2769f008.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, грозный, рамзан кадыров, магомед даудов
Общество, Грозный, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов
Кадырову присвоили звание "Герой Чечни"
Рамзану Кадырову присвоено звание "Героя Чеченской Республики"