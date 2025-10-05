Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля надеется на скорое заключение сделки с ХАМАС - РИА Новости, 05.10.2025
21:51 05.10.2025
МИД Израиля надеется на скорое заключение сделки с ХАМАС
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил надежду на заключение сделки с движением ХАМАС в ближайшее время, об этом он заявил в интервью таблоиду Bild РИА Новости, 05.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта
© Public Domain/Almog Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
© Public Domain/Almog
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил надежду на заключение сделки с движением ХАМАС в ближайшее время, об этом он заявил в интервью таблоиду Bild am Sonntag.
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Нетаньяху остался недоволен реакцией ХАМАС на план Трампа
Вчера, 16:05
«
"Я надеюсь, что мы близки", - ответил Саар на вопрос о возможной сделке между Израилем и ХАМАС.
Он пояснил, что не верит, будто президент Трамп "проявит терпение", если ХАМАС даст согласие лишь затем, чтобы затянуть переговоры и отложить освобождение заложников.
"Мы полны решимости как можно скорее достичь соглашения, чтобы вернуть наших заложников домой. Это, разумеется, означало бы и прекращение огня", — заявил Саар.
В то же время министр подчеркнул, что не питает доверия к организации, но доверяет ту Трампу, США и международным участникам, вовлечённым в усилия по достижению окончания ближневосточного конфликта.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Офис Нетаньяху подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Шарм-эш-Шейхе
Вчера, 21:33
 
