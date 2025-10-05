МИД Израиля надеется на скорое заключение сделки с ХАМАС

БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил надежду на заключение сделки с движением ХАМАС в ближайшее время, об этом он заявил в интервью таблоиду Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил надежду на заключение сделки с движением ХАМАС в ближайшее время, об этом он заявил в интервью таблоиду Bild am Sonntag

ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа . Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.

« "Я надеюсь, что мы близки", - ответил Саар на вопрос о возможной сделке между Израилем и ХАМАС.

Он пояснил, что не верит, будто президент Трамп "проявит терпение", если ХАМАС даст согласие лишь затем, чтобы затянуть переговоры и отложить освобождение заложников.

"Мы полны решимости как можно скорее достичь соглашения, чтобы вернуть наших заложников домой. Это, разумеется, означало бы и прекращение огня", — заявил Саар.

В то же время министр подчеркнул, что не питает доверия к организации, но доверяет ту Трампу, США и международным участникам, вовлечённым в усилия по достижению окончания ближневосточного конфликта.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.