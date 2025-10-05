Рейтинг@Mail.ru
Офис Нетаньяху подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/izrail-2046539653.html
Офис Нетаньяху подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Шарм-эш-Шейхе
Офис Нетаньяху подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 05.10.2025
Офис Нетаньяху подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Шарм-эш-Шейхе
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговоры по урегулированию в секторе Газа начнутся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе,... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T21:33:00+03:00
2025-10-05T21:33:00+03:00
в мире
израиль
шарм-эш-шейх
египет
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251005/konflikt-1915630213.html
израиль
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, шарм-эш-шейх, египет, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Шарм-эш-Шейх, Египет, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Офис Нетаньяху подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Шарм-эш-Шейхе

Израиль подтвердил проведение переговоров по Газе 6 октября в Шарм-эш-Шейхе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговоры по урегулированию в секторе Газа начнутся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, делегацию Израиля возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер.
«
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил направить израильскую переговорную делегацию во главе с министром Роном Дермером в Египет. Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра", - говорится в сообщении канцелярии.
Ранее МИД Египта сообщил, что страна примет 6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС для обсуждения условий освобождения израильских заложников из Газы и их обмена на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильШарм-эш-ШейхЕгипетБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала