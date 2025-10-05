Офис Нетаньяху подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Шарм-эш-Шейхе

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговоры по урегулированию в секторе Газа начнутся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, делегацию Израиля возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил направить израильскую переговорную делегацию во главе с министром Роном Дермером в Египет. Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра", - говорится в сообщении канцелярии.
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.