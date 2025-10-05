Офис Нетаньяху подтвердил, что переговоры по Газе пройдут в Шарм-эш-Шейхе

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговоры по урегулированию в секторе Газа начнутся в понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе, делегацию Израиля возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер.