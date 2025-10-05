Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
10:56 05.10.2025 (обновлено: 11:04 05.10.2025)
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
Силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали цели в Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" с разделяющейся головной...
в мире
израиль
иерусалим
бейрут
израиль
иерусалим
бейрут
в мире, израиль, иерусалим, бейрут
В мире, Израиль, Иерусалим, Бейрут
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю

Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" по Израилю

© Кадр видео, опубликованного хуситамиГиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"
Гиперзвуковая баллистическая ракета Палестина-2 - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Кадр видео, опубликованного хуситами
БЕЙРУТ, 5 окт - Силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали цели в Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, заявило движение в воскресенье.
"Ракетные войска вооружённых сил Йемена провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, поразив несколько чувствительных целей в районе оккупированного Иерусалима. Операция успешно достигла поставленных целей", - говорится в заявлении.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Хуситы заявили, что атаковали судно, которое направлялось в Израиль
1 октября, 01:08
 
В миреИзраильИерусалимБейрут
 
 
