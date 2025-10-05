https://ria.ru/20251005/izrail-2046474944.html
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю - РИА Новости, 05.10.2025
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
- Силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали цели в Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" с разделяющейся головной... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T10:56:00+03:00
2025-10-05T10:56:00+03:00
2025-10-05T11:04:00+03:00
в мире
израиль
иерусалим
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983061965_213:0:2464:1266_1920x0_80_0_0_5afbfdbbe5cd4a74d2e0b152a74afa00.jpg
https://ria.ru/20251001/khusity-2045532372.html
израиль
иерусалим
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983061965_570:0:2258:1266_1920x0_80_0_0_22b30b8bef711a688c71966b5667cca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иерусалим, бейрут
В мире, Израиль, Иерусалим, Бейрут
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" по Израилю