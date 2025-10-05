https://ria.ru/20251005/izrail-2046445818.html
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля после запуска снаряда из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2025
