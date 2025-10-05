Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.10.2025
05:03 05.10.2025 (обновлено: 05:04 05.10.2025)
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля после запуска снаряда из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
йемен
в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта
В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу

В Израиле после запуска снаряда из Йемена объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде районов Израиля после запуска снаряда из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после того, как из Йемена был выпущен снаряд", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Позднее ЦАХАЛ уточнил, что речь идет о ракете, выпущенной из Йемена в сторону Израиля, работает ПВО.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Израиль нанес серию ударов на юге Ливана, сообщил источник
3 октября, 08:54
 
В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
