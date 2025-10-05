Рейтинг@Mail.ru
Задержанная в Израиле гражданка Польши объявила голодовку - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/izrail-2046436312.html
Задержанная в Израиле гражданка Польши объявила голодовку
Задержанная в Израиле гражданка Польши объявила голодовку - РИА Новости, 05.10.2025
Задержанная в Израиле гражданка Польши объявила голодовку
Задержанная израильскими военными гражданка Польши объявила голодовку, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T01:44:00+03:00
2025-10-05T01:44:00+03:00
в мире
израиль
польша
ашдод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022628590_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_0a883c71f1aa6f5f05cae6bb2e25de42.jpg
https://ria.ru/20251004/palestina-2046366128.html
https://ria.ru/20251005/shvetsija-2046432904.html
израиль
польша
ашдод
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022628590_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_0f89e4909459a83ff5faed5c4d54ba83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, польша, ашдод
В мире, Израиль, Польша, Ашдод
Задержанная в Израиле гражданка Польши объявила голодовку

Задержанная израильскими военными гражданка Польши объявила голодовку

© AP Photo / Leo CorreaВид на Тель-Авив
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Вид на Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Задержанная израильскими военными гражданка Польши объявила голодовку, сообщает радиостанция RMF FM.
Израильские военные ранее задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". Среди них несколько граждан Польши, в том числе депутат сейма Франтишек Стерчевский.
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Французские политики с "Флотилии стойкости" начали голодовку
Вчера, 14:48
"Председатель ассоциации Nomada и одна из четырех польских участников международной флотилии, направлявшейся в Газу, задержанных Израилем, Нина Птак начала голодовку в израильской тюрьме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полька начала голодовку в знак протеста "против незаконных действий Израиля и в знак солидарности с заключенными и подвергающимися пыткам палестинцами".
По данным МИД Польши, в пятницу задержанным гражданам Польши было предложено воспользоваться ускоренной процедурой выезда из Израиля и возвращения в Польшу. Все они отказались подписать заявление о добровольной депортации. Это означает, что теперь они будут ждать суда в Израиле.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
Экипаж Флотилии Сумуда задержали - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Швеция потребовала у Израиля покормить задержанных активистов
00:33
 
В миреИзраильПольшаАшдод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала