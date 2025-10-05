Задержанная в Израиле гражданка Польши объявила голодовку

ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Задержанная израильскими военными гражданка Польши объявила голодовку, сообщает радиостанция Задержанная израильскими военными гражданка Польши объявила голодовку, сообщает радиостанция RMF FM

Израильские военные ранее задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". Среди них несколько граждан Польши, в том числе депутат сейма Франтишек Стерчевский.

"Председатель ассоциации Nomada и одна из четырех польских участников международной флотилии, направлявшейся в Газу, задержанных Израилем, Нина Птак начала голодовку в израильской тюрьме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полька начала голодовку в знак протеста "против незаконных действий Израиля и в знак солидарности с заключенными и подвергающимися пыткам палестинцами".

По данным МИД Польши, в пятницу задержанным гражданам Польши было предложено воспользоваться ускоренной процедурой выезда из Израиля и возвращения в Польшу. Все они отказались подписать заявление о добровольной депортации. Это означает, что теперь они будут ждать суда в Израиле.

В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.